وزير الطاقة: تعاون #السعودية مع الدول العربية في مجالات الطاقة يتجسد في التنسيق للعمل العربي المشترك

أكدَ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة وقَّعت عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة مع دول عربية مختلفة، مشيرًا إلى أن اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.

وأضاف أن هذا التعاون يتجسَّد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الدولي هناك تنسيق بين المملكة مع دول (أوبك بلاس) وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية، عادًّا ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.