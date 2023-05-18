نيوكاسل يبدع برباعية أمام #برايتون في #الدوري_الإنجليزي

تغلب فريق نيوكاسل يونايتد على برايتون، بنتيجة 4 - 1 اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

وأنهى نيوكاسل يونايتد الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثنائية نظيفة، سجلها كل من دينيز أونداف بالخطأ فى مرماه ودان بورن، فى الدقيقتين 22 والخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فريق برايتون فى تقليص النتيجة، بتسجيله الهدف الوحيد فى الدقيقة 51 عن طريق دينيز أونداف.

ونجح فريق المكبايس، فى تسجيل هدفين آخرين عن طريق كالوم ويلسون وبرونو جيماريش فى الدقيقتين 89 والأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وعزز نيوكاسل فرص تأهله للعب فى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعدما وصل رصيده إلى 69 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد برايتون عند 58 فى المركز السادس.