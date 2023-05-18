أخضر الشاطئية يخسر مواجهة منتخب فلسطين في ربع نهائي كأس العرب #السعودية

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (الخميس) من نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 5-3، في ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية الرابعة المقامة حاليًا على ملعب شاطي كورنيش الحمراء في مدينة جدة، وبذلك يغادر البطولة.

هذا وسيبدأ (أخضر الشاطئية) تحضيراته واستعداداته للتصفيات الآسيوية التي ستقام في مدينة جدة في الفترة من 23 إلى 28 الشهر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الشاطئية 2023 (ANOC) التي ستقام في جزيرة بالي في إندونيسيا.

وستشهد التصفيات الآسيوية مشاركة 7 منتخبات وهي : السعودية (المستضيف) وعُمان والإمارات والكويت وإيران وتايلاند واليابان.