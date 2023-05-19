هل #المشروبات_الغازية تؤدي إلى #فقر_الدم؟.. استشاري يُجيب

كشف استشاري الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة ما تردد بأن المشروبات الغازية تؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، أن المشروبات الغازية لا تؤدي إلى فقر الدم، مبينا أنها تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، وتؤدي إلى ارتجاع المريء.

وأكد أن من بين الأعراض السلبية للمشروبات الغازية هو الشعور بالتخمة، ناصحا بالحد من تناولها لتفادي هذه الأعراض السلبية.

ويحذر الأطباء مرضى السكري من تناول المشروبات الغازية، لتفادي ارتفاعه، إذ تحتوى على كميات كبيرة من السكريات، مما يؤدي حدوث مضاعفات مثل التهاب الشبكية والتهاب الأعصاب.