بـ3 مليارات دولار.. خطأ حسابي في #المساعدات_العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

ارتكبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطأً محاسبياً في تقييم قيمة الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا ، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من 3 مليارات دولار إضافية من المساعدات.

ومن المرجح أن يخفف هذا المبلغ من حاجة الكونجرس لتمرير حزمة مساعدة إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر.

وأثار الخطأ، الذي أطلع المشرعون وموظفو الكونجرس عليه أمس الخميس، إحباط الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة بمجلس النواب، إذ يعتقدون أنه قلل من مقدار الدعم الأمريكي لأوكرانيا للتجهيز للقيام بالهجوم المضاد.

وقبل ظهور هذه المعلومات الجديدة، أكد "البنتاجون" إنه كان هناك ما يزيد قليلا على 2.3 مليار دولار متاحة لهيئة المساعدات لأوكرانيا، وبسبب هذا الخطأ، لا يزال هناك حوالي 5.3 مليار دولار متاحة، وهو أكثر بكثير من أكبر حزمة منفردة مقدمة إلى أوكرانيا.