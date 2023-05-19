هل يمكن للزوجين المنفصلين إضافة الأبناء كتابعين؟.. “#حساب_المواطن” يجيب #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى إمكانية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء كتابعين للحصول على الدعم.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعات على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، إنه يمكن للزوج المنفصل إضافة الأبناء كتابعين له.

وأضاف:" أما الزوجة المنفصلة فيلزمها إرفاق صك الولاية أو إثبات الاحتضان، لإضافة الأبناء كتابعين لها في البرنامج، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها".

وقالت المواطنة في استفسارها: هل يحق للزوج أو الزوجة المنفصلين، إضافة طفل كتابع في حساب المواطن دون صك حضانة من المحكمة؟