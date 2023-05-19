رئيسا وزراء #العراق و #الجزائر يصلان إلى #جدة للمشاركة في القمة العربية (#فيديو)

وصل إلى جدة صباح اليوم الجمعة كلا من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ، ورئيس وزراء العراق محمد السوداني من أجل المشاركة في القمة العربية.

وتشهد محافظة جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.