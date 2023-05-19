مصادر: #الرئيس_الأوكراني في طريقه إلى #جدة لحضور القمة العربية #عاجل

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سوف يكون حاضرا بالقمة العربية التي تستضيفها محافظة جدة.

وأكدت المصادر أن "زيلينسكي" في طريقه إلى جدة قادما من اليابان، حيث حضر اجتماع مجموعة السبع بمدينة "هيوشاما" لحضور القمة العربية العادية في دورتها الـ32 – وفقا لـ"العربية"- .

وتشهد محافظة جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.