التلفزيون السوري: #الأسد يلتقي #ولي_العهد في جدة على هامش #القمة_العربية

قال مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية: إن الرئيس السوري بشار الأسد سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، على هامش القمة العربية.

ووصل الأسد إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصالح التركي أمين محافظة جدة، والوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري رئيس بعثة الشرف، واللواء صالح عواض الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

وكان الرئيس الأسد تلقى في العاشر من مايو الجاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظه الله" للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة له السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.