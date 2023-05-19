وصول أمير قطر وولي عهد الكويت ورئيس أوكرانيا إلى #جدة للمشاركة في #القمة_العربية

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة العربية 32، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وأمين محافظة جدة التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

في السياق ذاته، وصل ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جدة؛ للمشاركة في القمة العربية 32

ووصل منذ قليل، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى جدة، على متن طائرة حكومية فرنسية، لحضور قمة جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.