«#مجموعة_السبع» تدعم موازنة أوكرانيا ماليًا وعسكريًا

أكد زعماء دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه في موازنة العام الجاري، وأوائل عام 2024، مع تجديد التزامهم بتزويدها بالدعم المالي والعسكري في حربها مع روسيا.

وأضافت المجموعة، في بيان صادر عن القمة، التي انطلقت في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الجمعة: "نتخذ اليوم خطوات جديدة لضمان فشل العدوان الروسي غير الشرعي على دولة أوكرانيا ذات السيادة ودعم الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق سلام عادل قائم على احترام القانون الدولي".

ويتصدر الصراع في أوكرانيا وتزايد المخاوف إزاء تنامي قوة الصين دوليا جدول أعمال اجتماع زعماء دول المجموعة، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، في اليابان.