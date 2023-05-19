زيلينسكي يجتمع مع #ولي_العهد.. ويؤكد: #المملكة تلعب دورًا مهمًا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن المملكة تلعب دورًا مهمًا، وإن كييف مستعدة لنقل التعاون معها إلى مستوى جديد، مؤكدًا أن زيارته لجدة تهدف لتعزيز العلاقة مع المملكة والعالم العربي.

وأوضح أنه سيجتمع مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى المملكة.

وأضاف أن أولوياته هي مناقشة صيغة السلام الأوكرانية لإنهاء الحرب الروسية على بلاده، وحماية المسلمين في أوكرانيا، وعودة السجناء السياسيين من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ووصل زيلينسكي إلى جدة، على متن طائرة حكومية فرنسية، لحضور قمة جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.