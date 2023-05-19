ولي_العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في #القمة_العربية #قمة_جدة #عاجل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قادة الدول والوفود المشاركة في القمة العربية.

ويناقش القادة العرب خلال فعاليات القمة، الأوضاع في السودان، وضرورة الوصول إلى حل الأزمة في أقرب وقت، وكذلك الأزمة الليبية والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وتبحث القمة الملف السوري وإعادة اللاجئين السوريين وإعادة الإعمار فى البلاد، مع التأكيد فى الوقت نفسه على ضرورة حل الأزمة اليمنية، إلى جانب بند يتضمن العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها فى الشؤون الداخلية للدول العربية.