زيلينسكي: نثمن الوساطة #السعودية للإفراج عن الأسرى #القمة_العربية #قمة_جدة

ثمن الرئيس الأوكراني الرئيس فلوديمير زيلينسكي، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى، مؤكدًا مواصلة العمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئ بلاده.

وأكد أن شعبه مجبر على مواصلة القتال، وأن أحدًا لا يوافق على تسليم أرضه، متابعًا: ما يحدث في بلادنا حرب وليس مجرد نزاع.

وأضاف: لم نختر الحرب ولم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى، ولن نخضع أبدا للمطامع الروسية.

ووصل زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، إلى جدة لحضور القمة العربية 32، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.