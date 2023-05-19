ملك_الأردن: السلام الشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة #القمة_العربية #قمة_جدة

قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية: إنه لا يمكن تحقيق السلام في فلسطين، مع استمرار الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإن السلام العادل والشامل يتحقق فقط من خلال حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وشدد خلال كلمته اجتماع الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن منظومة العمل العربي المشترك تستدعي تعزيز التعاون بين الدول العربية.

وأشار إلى أن الأزمة في سوريا كان ثمنها غاليًا، مربحًا بعودة دمشق مرة أخرى للجامعة العربية كخطوة مهمة للحل السياسي.