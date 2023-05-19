ابتداءً من 1 يوليو.. إتاحة خيار احتساب القيمة المضافة على هامش ربح «#السيارات_المستعملة» #عاجل

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2023م.

وذكرت أن إتاحة احتساب الضريبة وفق طريقة "هامش الربح" تأتي سعيًا من الهيئة إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على "السيارات المستعملة المؤهلة ".

وبيّنت أن طريقة "هامش الربح" تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.

وأشارت إلى أن طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح ليست إلزامية، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.

وتابعت الهيئة: لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح هناك شروط يجب توافرها، من أبرزها أن تكون السيارة مصنفة "كسيارة مستعملة مؤهلة" من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهئية لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات.

وأشارت إلى ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

وتُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، -هامش الربح المحقَّق- بدلًا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المُستلَم.