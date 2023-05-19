قمة مجموعة السبع.. رسالة “حاسمة” إلى #إيران و3 دول أخرى

حث قادة مجموعة السبع إيران على وقف التصعيد النووي، ودعوها للوفاء بالتزاماتها بخصوص عدم الانتشار النووي دون إبطاء.

وظهر بيان نشره البيت الأبيض أن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى دعوا اليوم الجمعة إلى "عالم خال من السلاح النووي"، وحثوا روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية على وقف التصعيد النووي والالتزام بعدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال القادة في البيان إن خطاب روسيا المتعلق بالشأن النووي ونيتها المعلنة لنشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء هي أمور "خطيرة وغير مقبولة" وإن على روسيا العودة للتنفيذ الكامل لاتفاقية نيو ستارت.