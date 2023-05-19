ولي_العهد و #ملك_الأردن يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز العمل العربي المشترك

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات، بما فيها تعزيز العمل العربي المشترك.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري.

فيما حضر من الجانب الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد الرسمي الأردني.