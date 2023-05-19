فيصل_بن_فرحان: #السعودية تعمل على تهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة في #السودان

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية تعمل على تهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة في السودان، قائلا: “نأمل أن يتحلى طرفا النزاع بالمسؤولية والجلوس على طاولة الحوار والابتعاد عن العنف”.

وأضاف فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في قمة جدة، أن بلاده تجدد التأكيد على ضرورة وقف الصراع في السودان وعودة الأمن والاستقرار.

ودعا وزير الخارجية إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف في السودان، مشيرا إلى أن إعلان جدة تضمن متابعة التطورات والأحداث الجارية في السودان.

وتابع فيصل بن فرحان: “نرحب برسالة الرئيس الروسي والرئيس الصيني الموجهة إلى قمة جدة”.

وواصل وزير الخارجية: “نأمل في استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي”، متابعا: “نؤكد ضرورة استثمار الموارد العربية بما يحقق مصالح الشعوب”.