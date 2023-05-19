الأخبار المحلية

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة⁩ في هذه الفترة #عاجل

متابعات - الوئام
19 مايو 2023 · < 1 minute

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة⁩ من الأحد⁩ إلى الخميس⁩.

المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة رعدية من مساء الأحد وتزداد شدتها من الثلاثاء إلى الخميس:

  • عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، ظهران الجنوب).
  • الباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد).
  • جازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، هروب، بيش، الدرب، صبيا، ابوعريش، صامطة).
  • مكة المكرمة (الطائف، ميسان، اضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، الخرمة)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، يدمة، شرورة)
  • الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر، السليل، ليلى، الخرج، حوطة بني تميم، الحريق، البجادية، الدلم).
  • الشرقية ( الدمام الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، سلوى، قرية العليا، النعيرية، حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، بقيق، الأحساء).