تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة⁩ في هذه الفترة #عاجل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة⁩ من الأحد⁩ إلى الخميس⁩.

المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة رعدية من مساء الأحد وتزداد شدتها من الثلاثاء إلى الخميس: