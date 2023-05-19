تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة⁩ في هذه الفترة #عاجل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من الأحد إلى الخميس.
المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة رعدية من مساء الأحد وتزداد شدتها من الثلاثاء إلى الخميس:
- عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، ظهران الجنوب).
- الباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد).
- جازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، هروب، بيش، الدرب، صبيا، ابوعريش، صامطة).
- مكة المكرمة (الطائف، ميسان، اضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، الخرمة)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، يدمة، شرورة)
- الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر، السليل، ليلى، الخرج، حوطة بني تميم، الحريق، البجادية، الدلم).
- الشرقية ( الدمام الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، سلوى، قرية العليا، النعيرية، حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، بقيق، الأحساء).