ولي_العهد ورئيس تونس يبحثان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، والوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي.