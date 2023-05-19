قمة_جدة : تشكيل لجنة خماسية لمتابعة الأزمة السورية

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تشكيل لجنة خماسية خاصة بمتابعة الأزمة السورية.

وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية، إن القمة العربية التي عقدت في جدة قررت تشكيل لجنة من خمس دول خاصة بسوريا ولجنة أخرى خاصة بالسودان.

وتابع أبو الغيط أن اللجنة المعنية بسوريا سوف تجتمع قريبا، بشكل عاجل، متابعا: “موضوع سوريا سوف يحظى بأولوية وهذا يتطلب بنقاش مع الحكومة السورية”.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه ينبغي الاعتراف أن غالبية المشكلات العربية والأزمات كانت تعالج على مدار العشرة اعوام الماضية أو أكثر خارج الإطار العربي.