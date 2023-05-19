الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤدي مناسك العمرة ويزور المسجد النبوي (صور)

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة.

كما زار الرئيس السيسي، المسجد النبوي عقب انتهاء مشاركته في القمة العربية التي عقدت في جدة أمس الجمعة.

وأدى الرئيس المصري الصلاة في المسجد النبوي، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وعقب ذلك غادر الرئيس السيسي إلى بلاده بعد ترأس وفد مصر في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.