للعام الخامس.. #وزارة_الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة #طريق_مكة في 7 دول

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، للعام الخامس، وذلك في 7 دول هي: المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش،إلى جانب جمهوريتي تركيا وساحل العاج لأول مرة.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

وتتضمن المبادرة كذلك ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، والمديرية العامة للجوازات.