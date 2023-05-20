«لم أشك فيها 1%».. أم فتاة متعافية من #الإدمان تروي تفاصيل التجربة الصعبة (فيديو)

روت أم إحدى المتعافيات من إدمان المخدرات تجربة اكتشاف تعاطي الابنة للمواد المخدرة.

وأفادت الأم في لقاء على حساب قناة «الإخبارية» المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، بأنها اكشتفت تعاطي ابنتها للمخدرات، بعد تأثرها من تناول جرعة بكمية كبيرة.

وقالت الأم: «ما كان يطرأ على بالي ولا 1% أن بنتي ممكن يكون عندها مشكلة في التعاطي، أو أنها انجرفت في هذا الطريق».

وأضافت: «جاها تعب فاكتشفنا أنها متعاطية جرعة عالية من أحد أنواع المخدرات، فأمسكتها وعاتبتها وعنفتها وضربتها».

وتعليقاً على ما قالته الأم، حذر الدكتور سامي الحمود، المشرف العام على مركز «رشد» التخصصي لعلاج الإدمان، من أن التصرفات السلبية من الأسرة تزيد المشكلة ولا تحلها، ما يجعل من الصعوبة على المراكز العلاجية والجهات المختصة إنقاذ المدمن.