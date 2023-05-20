بعد 224 يوماً من المعارك الساخنة.. #فاغنر تعلن السيطرة الكاملة على #باخموت

أعلن قائد مجموعة «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، وزكل بعد 224 يوماً من القتال الشرس.

وظهر قائد «فاغنر» في مقطع فيديو، ظهر اليوم السبت، وهو يرفع العلم الروسي من قلب المدينة

وقال «بريغوجين» إن قوات «فاغنر» ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو الجاري، وستُسلم المدينة للجيش الروسي.

ويأتي هذا الإعلان رغم خروج قائد مجموعة «فاغنر» في رسالة على تطبيق «تليغرام»، فجر أمس الجمعة، قال فيها إن السيطرة على مدينة باخموت، حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة.

وقال «بريغوجين» وقتها إنه «من غير المرجح أن يتم أخذ باخموت بالكامل غداً أو بعد غد»، مشيرا إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.

وأضاف: «لم نأخذ باخموت بعد.. دعونا ننهي عملنا».