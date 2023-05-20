إنستغرام تختبر بديلاً لـ #تويتر.. وتتجه لطرحه رسمياً بحلول يونيو

تعتزم منصة «إنستغرام» التابعة لشركة «ميتا»، إطلاق تطبيق ينافس موقع التغريدات «تويتر»، ويكون مثله قائماً على النصوص، في ظل الاعتراضات على السياسات التي يتبعها مالك «تويتر» إيلون ماسك خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية أن «إنستغرام» بدأت في اختبار التطبيق الجديد مع عدد من المشاهير والمؤثرين.

وأضافت الوكالة: «التطبيق أصبح متاحاً بالفعل لعدد مختار من المبدعين منذ شهور، لكن بشكل غير معلن».

وقالت ليا هابرمان، خبيرة ومدرسة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المؤثرين في جامعة «كاليفورينا»، إن التطبيق الجديد سيكون منفصلاً عن «إنستغرام»، لكنه سيسمح للأشخاص بربط الحسابات.

وأضافت: «قد يتم الكشف عنه في وقت أقربه شهر يونيو المقبل».

وتوقعت «بناءً على سجل (ميتا) من الاستعارة من المنصات الأخرى، من المرجح أن يحققوا نجاحاً بجمع كل تلك الخبرات التي يجمعونها».

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»، والقرارات التي اتخذها بشأن المنصة، بدأ بعض المستخدمين في البحث عن بدائل.