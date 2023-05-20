تقرير: توقيع #هدنة لمدة 7 أيام بين الفرقاء السودانيين في #جدة.. اليوم #قمة_جدة

كشف مصدر سوداني مطلع عن عزم الجيش وقوات الدعم السريع التوقيع على اتفاق هدنة لمدة 7 أيام، اليوم، في جدة.

وقال المصدر لـ«سكاي نيوز عربية»: «الجيش والدعم السريع سيوقعان اليوم في جدة على اتفاق هدنة لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، للسماح بفتح ممرات إنسانية».

وخلال «إعلان جدة» في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، شدد قادة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا، للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وفي الشأن السوداني تحديداً، جاء في الإعلان «نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا».

وأضاف: «نؤكد ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، واعتبار اجتماعات جدة التي بدأت بتاريخ 16 شوال 1444هـ الموافق 6 مايو 2023م بين الفرقاء السودانيين، خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، وحماية مقدرات شعبه».