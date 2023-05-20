بايرن_ميونخ يسقط على ملعبه بثلاثية أمام #لايبزيج ويشعل #الدوري_الألماني

تغلب فريق لايبزيج على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقلب لايبزيج تأخره بهدف أمام النادي البافاري في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند، والذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على مضيفه اوجسبورج غدا الأحد.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 25 لكن النمساوي كونراد لايمر أدرك التعادل للايبزج في الدقيقة 65.

وحصل لايبزيج على ضربتي جزاء ترجمها الفرنسي كريستوفر نكونكو والمجري دومينيك سزوبوسزلاي إلى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 76 و86.

وحقق لايبزيج أول فوزه له على ملعب بايرن ميونخ والفوز الثاني له على الإطلاق في مواجهاته المباشرة مع النادي البافاري.

وبموجب هذه النتيجة رفع لايبزج رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، في ظل تفوقه بفارق أربع نقاط على يونيون برلين صاحب المركز الرابع وفرايبورج صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.