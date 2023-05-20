علي_القرني يكشف محتويات حقيبته لرحلة الفضاء.. ويتساءل: “لو كانت هذي شنطتكم ايش بتاخذون؟” #نحو_الفضاء

كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني، عن محتويات حقيبته التي يستقلها خلال رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنطلق رحلة رواد الفضاء السعوديون إلى الفضاء يوم غدا الأحد الموافق 21 مايو 2023 في الموعد المحدد من قبل، وأنهت السلطات المختصة جميع استعداداتها لانطلاق الرحلة العلمية التاريخية.

وكتب علي القرني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “محتويات شنطتي لرحلة الفضاء.. لو كانت هذي شنطتكم ايش بتاخذون؟"

ويسعى رواد الفضاء السعوديون خلال المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، التي سيكون على متنها أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، وأول رائد فضاء سعودي على القرني، إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثيرعلمي في هذا المجال.