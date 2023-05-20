طلاب #المملكة يتواصلون مباشرة مع رائدي الفضاء السعوديين #علي_القرني و #ريانة_برناوي لإجراء التجارب في الفضاء #نحو_الفضاء

كشفت الهيئة السعودية للفضاء، عن تواصل الطلاب والطالبات في المملكة مع رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي مباشرة في الفضاء لإجراء تجاربهم خلال الرحلة التي تنطلق غدا الأحد 21 مايو الجاري.

وقالت الهيئة إن الطلاب والطالبات يتمكنون من المشاركة في التجارب العلمية على متن المحطة الدولية للفضاء، لتعزيز الوعي المعرفي بمعلوم الفضاء وإسهامه في تحسين جودة الحياة على الأرض.

وأضافت أن ذلك يتم من خلال مقارنة تجاربهم في الأرض مع تلك التي يتم إجراؤها من قبل الطاقم السعودي على متن محطة الفضاء الدولية مما يضمن التفاعل اللحظي.

وتابعت: "سيتمكن الطلاب من التواصل مع رواد الفضاء السعوديين مباشرة بإجراء تجاربهم معاً، بالتعاون مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ومدارس الرياض، ومدارس مسك".