طقس الأحد.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق

وأكد المركز أن الحالة الجوية تشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.