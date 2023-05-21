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اليوم.. “#التعليم” تبدأ في تلقي طلبات الاعتراض على #حركة_النقل_الخارجي للمعلمين والمعلمات #عاجل

21 مايو 2023 · < 1 minute

تبدأ وزارة التعليم اليوم الأحد الموافق الأول من شهر "ذي القعدة" في تلقي طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت "التعليم" أنه سيتم تلقي طلبات الاعتراض حتى 5 ذي القعدة، كما سيتم اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي يوم الأحد الموافق 8 ذي القعدة .

الجدير بالذكر أن "التعليم"، أعلنت يوم الخميس الماضي عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث تم إعلان النتائج عبر نظام "نور".

خطوات الاعتراض:

- ‏الدخول للحساب في نظام نور
- خدمات شؤون المعلمين
- الاستعلام عن حركة النقل الخارجي
- متاح طلب اعتراض أسفل الاستعلام

 

 