مغادرة أولى رحلات #الحجاج المستفيدين من مبادرة “#طريق_مكة ” من #ماليزيا و #بنجلادش

غادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في جمهورية بنجلاديش الشعبية اليوم إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ووزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش محمد فريد الحق خان، ووزير الطيران المدني والسياحة محبوب علي، ورئيس رابطة حجاج بنجلاديش شهادات حسين، ورئيس الطيران المدني مرشال مفيد الرحمن.

كما غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من مملكة ماليزيا إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي.

وتهدف مبادرة "طريق مكة" - وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية" 2030 - إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.