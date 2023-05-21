فيديو.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم #المسجد_الأقصى ويؤدي طقوس تلموديه في باحاته

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى المبارك، صباح الأحد.

وتداول مغردون فلسطينيون مقاطع فيديو "بن غفير" وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، ليقوم بعدها بممارسة طقوس تلموديه.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

على جانب آخر، اقتحم مستوطنون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة في القدس، وقد سبق عمليات الاقتحام حملة مداهمات واعتقالات، نفذتها قوات الاحتلال في أحياء مدينة القدس.

المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي صلوات تلمودية في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة pic.twitter.com/OlG1DXhTGh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2023