وصول أولى طلائع حجاج #بنجلاديش إلى #جدة.. واستقبالهم بـ«الورد والتمور والقهوة» (فيديو)

وصلت أولى طلائع حجاج بنجلاديش إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقبالهم مجموعة من القيادات الأمنية والحكومية بالورود والتمر والقهوة السعودية.

وكانت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» في جمهورية بنجلاديش الشعبية، غادرت إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار «حضرة شاه جلال» الدولي بالعاصمة دكا، اليوم.

وجاءت مغادرة هذه الرحلة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش، عيسى بن يوسف الدحيلان، ووزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش، محمد فريد الحق خان، ووزير الطيران المدني والسياحة، محبوب علي، ورئيس رابطة حجاج بنجلاديش، شهادات حسين، ورئيس الطيران المدني، مرشال مفيد الرحمن.

كما غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» بمملكة ماليزيا إلى السعودية، عبر صالة المبادرة في مطار «كوالالمبور» الدولي.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات، لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.