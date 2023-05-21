تعرف على الأماكن والمواعيد.. وحدات أحوال مدنية متنقلة في 32 موقعاً حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء، في 32 موقعاً حول المملكة, ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

القصيم

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة القصيم، اليوم، تقديم خدماتها للنساء في المتوسطة الخامسة عشر ببريدة، لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين في مجمع السحابين بمحافظة رياض الخبراء، لمدة يومين، وفي المتوسطة الثانية والعشرون ببريدة، لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في الثانوية الرابعة بمحافظة البدائع، والمتوسطة السادسة والعشرون ببريدة، لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية الطراق بمحافظة عيون الجواء، لمدة يومين، ومركز صحي حي الربوة، ومركز صحي حي البساتين، ومركز صحي حي خضيراء، وللنساء في المتوسطة الثامنة والعشرون ببريدة، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز صحي حي حويلان، ومركز صحي حي المريديسية، ومركز صحي حي ضراس ببريدة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

الباحة

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة الباحة، اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مركز الجرين بمحافظة قلوه، لمدة 3 أيام، وللنساء في مدرسه ماريه القبطية بكراء الحائط بمحافظة العقيق، لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في ابتدائية ومتوسطة الملك عبدالعزيز بمحافظة العقيق، وفي متوسطة الأمير محمد بمدينة الباحة، لمدة يومين لكل منها.

مكة المكرمة

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة، اليوم، الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم لكل منهما.

الجوف

وفي منطقة الجوف تقدم الوحدات المتنقلة الخدمة للرجال في متوسطة المقداد بن عمرو بمحافظة دومة الجندل، لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين في متوسطة الحسن بن علي بمركز أبو عجرم، لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة سراقة بن مالك، وللنساء في المتوسطة الحادية عشرة للبنات بمدينة سكاكا، لمدة يومين لكل منهما.

عسير

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير، اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مركز خميس البحر، وفي العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة بيشة، لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في محافظة الحرجة، لمدة ثلاثة أيام.

حائل

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل، يوم الثلاثاء، خدماتها للنساء في جمعية الأسر المنتجة الأهلية بحائل، ويوم الأربعاء للرجال في ثانوية المتوكل للبنين بمحافظة بقعاء، لمدة يوم لكل منهما.

الرياض

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدات المتنقلة، يوم الإثنين، الخدمة للرجال والنساء في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة الرياض، ويوم الخميس في مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالرياض، لمدة يوم لكل منهما.

المدينة المنورة

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مركز الراغية بمنطقة المدينة المنورة، لمدة أسبوع.

الحدود الشمالية

وتُقدم الخدمة في شعبة مرور محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، لمدة 3 أيام.

الخدمات المقدمة

توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، واستخراج بدل تالف عنها.