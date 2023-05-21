رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.. اشتباكات في #الخرطوم بين #الدعم_السريع والقوات المسلحة

على الرغم من مضي ساعات قليلة فقد على توقيع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاق حول هدنة قصيرة تمتد 7 أيام، تجددت الاشتباكات بين الجانبين في العاصمة الخرطوم اليوم الأحد.

وأتت تلك الاشتباكات رغم الاتفاق الذي وقع مساء أمس في جدة، نص على أنه خلال الـ 48 ، أي من لحظة التوقيع إلى حين دخول الهدنة حيز التنفيذ غداً، يتعهد الطرفان بعدم السعي وراء تحقيق أيّ مكاسب عسكريّة على الأرض، بمعنى آخر وقف الاشتباكات.

كما يفترض خلال تلك الفترة أن يبلغ الجيش والدعم السريع قواتهما بشروط هذا الاتفاق وتوجيههما للامتثال بوقف النار في جميع أنحاء البلاد.