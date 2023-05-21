12 قتيلًا إثر تدافع بملعب كرة قدم في #أمريكا

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد غير محدد، في تدافع بملعب كرة قدم، أمس، حسبما أعلنت حكومة السلفادور، التي تقع في أمريكا الوسطى.

وتوقفت مواجهة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس في إياب دور الثمانية بالأدوار الإقصائية بالدوري المحلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور مساء أمس السبت بعدما وقع تدافع في قطاع بالاستاد.

وقال اتحاد اتحاد كرة القدم في السلفادور، عبر حسابه في "تويتر": يعبر الاتحاد عن أسفه الشديد إزاء الأحداث التي وقعت في ملعب كوسكاتلان. يعبر الاتحاد أيضا عن تضامنه مع أقارب المتضررين والمتوفين في الحادث.

وأضاف أنه سيطلب على الفور تقريرا بشأن الحادث وقرر إيقاف المسابقة بعد الحادث، داعيا لاجتماع مع اللجنة الأمنية للملاعب الرياضية اليوم الأحد.

وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة: إن الشرطة ومكتب المدعي العام سيجريان تحقيقا شاملا في الأحداث التي وقعت في الاستاد.