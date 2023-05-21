«لا يشمل القضايا السياسية».. اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في #السودان

وافق الجيش السوداني على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، لا يشمل القضايا السياسية، موضحًا أنه ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية.

كانت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد تجددت في العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، على الرغم من مضي ساعات قليلة فقد على توقيع كل من اتفاق حول هدنة قصيرة تمتد 7 أيام.

وأتت تلك الاشتباكات رغم الاتفاق الذي وقع مساء أمس في جدة، نص على أنه خلال الـ 48 ، أي من لحظة التوقيع إلى حين دخول الهدنة حيز التنفيذ غداً، يتعهد الطرفان بعدم السعي وراء تحقيق أيّ مكاسب عسكريّة على الأرض، بمعنى آخر وقف الاشتباكات.