بتكلفة تتجاوز 31 مليون ريال.. توقيع عقد صيانة طرق وشوارع أحياء #بريدة

وقع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، عقداً لصيانة طرق وشوارع أحياء مدينة بريدة، بتكلفة تجاوزت 31 مليون ريال، ضمن جهود المنطقة لتحسين المشهد الحضري، وتحقيق مستهدفات ‫برنامج «جودة الحياة».

‏وذكرت الأمانة أنها تحرص على تنفيذ أعمال الصيانة دورياً، ومتابعة التزام المقاولين بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة، وصيانة الشوارع ومسارات المشاة، للمساهمة في رفع جودة الحياة، من خلال تحسين المشهد البصري، وتحفيز ممارسة المشي والأنماط الصحية، بهدف الارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.