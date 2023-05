«المقرمشات ممنوعة».. تفاعل واسع مع نصائح طفل سعودي لرائدي الفضاء #ريانة_برناوي و #علي_القرني (فيديو) #السعودية_نحو الفضاء

انتشر فيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، لطفل سعودي يوجه مجموعة من النصائح لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، قبل انطلاق رحلتهما التاريخية إلى الفضاء، المقررة اليوم الأحد.

وظهر في الفيديو المتداول الطفل السعودي المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشم العلوي، والذي وجه عدة نصائح لـ«ريانة» و«علي»، بعد أن ألقى التحية عليهما، داعياً إياهما إلى حفظ هذه النصائح قبيل انطلاق الرحلة.

وتضمنت نصائح «العلوي»: الالتزام بإرسال أي أمتعة متسخة عبر كبسولات، وتجنب استعمال العطور، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، واستخدام النوافذ بدلاً من الأبواب، إلى جانب نصائح أخرى متعلقة بتناول الطعام في الفضاء الخارجي.

وأعادت رائدة الفضاء ريانة برناوي تغريد الفيديو، وكتبت معلقة عليه: «شكرًا على نصائحك هاشم... نوعدك ما ناكل شيء فيه مقرمشات عشان ما تنتثر في المحطة».

وأضافت: «بإذن الله تكون أنت رائد فضاء قادم!».

وحظى الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بحديث هاشم العلوي، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ومعروف بولعه بالفضاء، وأعرب في أكثر من مرة عن تمنياته بأن يصبح رائد فضاء في المسقبل.

وتنطلق الرحلة التاريخية التي تقل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الأحد، نحو محطة الفضاء الدولية.

وأكمل رائدا الفضاء السعوديان الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية Axiom Mission 2 (Ax-2)، قبل التوجه إلى الفضاء، مساء اليوم، حسب الجدول الزمني المعلن سلفاً للرحلة.

وقبل ساعات من انطلاقهما إلى رحلتهما للفضاء، شارك رائدا الفضاء لحظاتهما الأخيرة مع متابعيهما على موقع «تويتر».

ونشر «القرني» على حسابه في «تويتر» صورتين من استعداداته للرحلة، وتحضيره للحقيبة التي سيأخذها في مهمته، والتي احتوت على معدات وأدوات خاصة للفضاء. فيما نشرت «ريانة» عبر حسابها صورة من جولتها في منطقة الإطلاق، مشيرة إلى أن «شعور التأهب والحماس بدأ يزداد».

