بايدن: تحسن العلاقات مع #الصين قريبًا.. والدعم العسكري لـ #أوكرانيا سبيل إنهاء الحرب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لا تسعى لقطع العلاقة مع الصين وإنما تقليل المخاطر، وأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستشهد تحسنًا قريبًا جدًا، مضيفًا: لا ندعم استقلال تايوان لكننا سنواصل دعمها للدفاع عن نفسها.

وأوضح خلال كلمته في قمة "مجموعة السبع"، اليوم، أن واشنطن ستعمل على توفير الدعم العسكري لأوكرانيا مهما تطلب الأمر، وأن قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها سيكون أمرا أساسيا لإنهاء الحرب عبر المسار الدبلوماسي.

وأبلغ بايدن قادة مجموعة السبع بأن واشنطن تدعم برامج تدريب مشتركة للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، على الرغم من أن كييف لم تحصل على تعهدات بإمدادها بهذه المقاتلات.