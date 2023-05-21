طبيب يحذر من مشروبين معتادين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من مشروبين معتادين، بالتزامن مع الارتفاع الحالي في درجات الحرارة.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «من الأفضل في هذا الجو الحار أن تتناول المشروبات الباردة، كي تساعد في تخفيض درجة حرارة جسمك».

وأضاف استشاري أمراض القلب: «ابتعد عن القهوة والشاهي الساخن مع التدخين في رابعة النهار، سواء في الهواء الطلق أو حتى في سيارتك، لأنهما معاً يرفعان درجة حرارة الجسم، وبالتالي تكون عُرضَةً للإجهاد الحراري».

وكان عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أنها قد تزيد على 40 درجة مئوية.