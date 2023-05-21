مسؤول إيراني: مفاوضات مع مستثمرين سعوديين لبناء #فنادق جديدة في #طهران

كشف رئيس جمعية الفنادق الإيرانية، جمشيد حمزه زاده، عن رغبة مجموعة من رجال الأعمال السعوديين في بناء فنادق جديدة داخل إيران.

وقال «زادة» في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» الإيرانية: «مجموعة من نشطاء القطاع الخاص في مجال صناعة الفنادق بالسعودية، زاروا إيران قبل فترة، وأجروا محادثات حول بناء فنادق جديدة في البلاد».

وأضاف رئيس جمعية الفنادق الإيرانية: «أعرب السعوديون عن رغبتهم في توسيع التعاون معنا في هذا المجال»، معرباً عن تفاؤله بتوسيع التعاون مع المجموعة السعودية.

كما تطرق للتعاون في المجال ذاته، لكن مع الصين، قائلاً: «لم نجر محادثات مع الصين بشأن التعاون الثنائي في مجال بناء الفنادق، إلا أننا زرنا فنادق صينية خلال زيارة إلى هناك».

ووصف الصينيين بأنهم «ناجحون جدا في مجال بناء الفنادق وإدارتها، ولديهم فنادق تتمتع بالمعايير العالمية في تصنيف الفنادق».

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.