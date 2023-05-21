الحكومة السودانية تؤكد التزامها باتفاق #جدة لوقف إطلاق النار

أعرب السودان عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار على المدى القصير والترتيبات الإنسانية، الذي تم توقيعه في مدينة جدة، مساء أمس، بوساطة سعودية أمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم، التزام حكومة السودان بما ورد في بنود الاتفاق، معربة عن أملها في أن يحقق الأهداف التي تم توقيعه من أجلها، ويخفف معاناة الشعب السوداني جراء الحرب.

ووقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد، ابتداءً من غداً الإثنين الموافق 22 مايو 2023، وذلك إثر المحادثات بينهما في مدينة جدة.

ويشمل الاتفاق الذثي تم التوصل إليه، خروج المسلحين من المستشفيات، وتشكيل لجنة مراقبة من السعودية والولايات المتحدة، وكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.