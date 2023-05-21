420 كم عن سطح الأرض.. تعرف على #محطة_الفضاء_الدولية وجهة #ريانة_برناوي و #علي_القرني

ساعات قليلة ويلتحق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني بطاقم مهمة «AX-2» الفضائية، للانطلاق في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

المحطة أُنشئت عام 1998م، وهي عبارة عن 5 وكالات فضاء، وتدور على ارتفاع يقارب 420 كم عن سطح الأرض، وتزن 500 طن، ويبلغ طولها 109 وعرضها 73 متراً.

وتستخدم المحطة الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، وتكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة، بسرعة 28000 كلم في الساعة.

ومنذ عام 2000 أصبحت مأهولة برواد الفضاء. وتعد رائدة الفضاء الأمريكية بيجي ويتسون أكثر من مكث على متن المحطة بما يقارب 665 يومًا.

وتعمل وكالة «ناسا» بشكل دوري على تحديث جداول الإطلاق للمهمات المأهولة وغير المأهولة، وتحديد أولوياتها بناء على الجاهزية، والأهمية، ولا يزيد عدد رواد الفضاء في المحطة الفضائية خلال كل إقامة على 11.

وبعد ساعات من الآن، ستطلق محطة الفضاء الدولية «فالكون 9»، في مدينة «كيب كانيفرال» بولاية فلوريدا الأمريكية القريبة من خط الاستواء، ما يؤدي إلى التقليل من قوة الدفع اللازمة لإطلاق الصاروخ إلى الفضاء، وبالتالي تقليل كمية الطاقة المستخدمة.

كما أن المدينة ساحلية وقريبة من المحيط الأطلنطي، وهو ما يقلل من مخاطر سقوط الصواريخ على أماكن مأهولة، حال حدوث خلل أو فشل في الإطلاق.