اليوم.. رصد هلال #قمر_ذي_القعدة بسماء الوطن العربي

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة م.ماجد أبو زاهره: إن هلال القمر الصغير لشهر ذي القعدة، يُرصد بسماء الوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم.

وأوضح أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية وأصبح مرتفعاً في السماء أسفل كوكب الزهرة وذلك بالنسبة للراصد.

وبيّن أنه خلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وتابع: يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس وسيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الاسابيع المقبلة.