حتى 14 أكتوبر.. جائزة #الملك_عبدالله العالمية للترجمة تواصل استقبال الأعمال المرشحة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، استمرار تلقي الأعمال المرشحة للمنافسة على نيل الجائزة لدورتها الحادية عشرة، حتى 14 أكتوبر 2023م.

وقال الأمين العام للجائزة، الدكتور سعيد بن فايز السعيد، إن تقديم الأعمال المرشحة يتم بكل يسر تبعًا للآليات المنهجية التي تقدمها الجائزة، حيث بدأت الجائزة في استقبال الترشيحات بدءًا من 14 أكتوبر 2022م، عبر موقع الجائزة الإلكتروني.

وأضاف «السعيد» أن الترشيح للجائزة يتم في 6 فروع هي: جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وجائزة الترجمة لجهود الأفراد.

ويمكن استيفاء شروط الترشيح من خلال زيارة موقع الجائزة على الرابط التالي: «https://translationaward.kapl.org.sa/».

وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة جائزة تقديرية عالمية، تُمنح للأعمال المميزة والجهود البارزة في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها، وتسعى إلى أن تكون داعمًا رئيسًا في الاهتمام بالترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى ومن اللغات الأخرى إلى العربية، وأن تسهم في تجسير التواصل المعرفي والحوار الثقافي البنّاء بين أبناء الثقافة العربية وأبناء الثقافات والشعوب الأخرى، وبما يعكس رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وتعد جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة من أكبر الجوائز العالمية في مجال الترجمة، تأسست في أكتوبر 2006م، وشارك في مختلف دوراتها 60 دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة فيها حتى دورتها العاشرة إلى أكثر من 1500 عملٍ مترجم إلى 41 لغة، وفاز بها 123 فائزًا .