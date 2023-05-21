فيديو.. وصول #المنتخب_السعودي بعد تحقيقه وصافة «#آيسف_2023»

وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، إلى أرض الوطن، منذ قليل، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة، منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكي.

تقدم الحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" فيصل الدويش، والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع، ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة.

وشاركت المملكة ممثلة في مؤسسة "موهبة" في معرض "آيسف 2023" كراعٍ رئيسي، وقدمت 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، جرياً على عادتها كل عام.